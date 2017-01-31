Молодая гвардия. Кто из казахстанских боксеров может «выстрелить» на Олимпиаде-2020?
Национальная сборная Казахстана по боксу существенно обновила состав — главный тренер Мырзагали Айтжанов пригласил в команду лидеров молодежной команды, а также ярко выступивших призеров последнего национального первенства. Корреспондент Vesti.kz попытался разобраться, кто из них «выстрелит» к окончанию предолимпийского цикла.
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Олимпийскую команду, выступавшую в
Обратимся к результатам второй по ранжиру команды. Ноябрьский молодежный чемпионат мира показал, что отечественные боксеры могут показывать стабильно высокие результаты в средних и тяжелых весах. Есть небольшой просвет и в легких весах :
Евгений Павлов (до 49 килограммов) — предварительная стадия;
Айдос Арапов (до 52 килограммов) — четвертьфинал;
Саматали Тольтаев (до 56 килограммов) — «серебро»;
Санатали Тольтаев (до 60 килограммов) — предварительная стадия;
Ильяс Мирхатулы (до 64 килограммов) — предварительная стадия;
Садриддин Ахмедов (до 69 килограммов) — «золото»;
Бек Нурмаганбет (до 75 килограммов) — «серебро»;
Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма) — «бронза»;
Мухамеджан Тайбагар (до 91 килограмма) — предварительная стадия;
Айболды Дауренулы (свыше 91 килограмма) — четвертьфинал.
Прогнозы к Олимпиаде-2020
Подводя итоги того турнира, наставник молодежной сборной страны Галым Кенжебаев признал, что еще и Айдос Арапов мог побороться за медали, но жесткий жребий выбил его из борьбы досрочно. Возможно, при должной работе в будущем юный боксер выйдет на ведущую позицию не только в «молодежке», но и в главной команде. Тем более в его весе явного фаворита нет.
Не исключено, что в категориях с ограничением 56 и 60 килограммов лидером станет
На обратный шаг мог бы пойти другой перспективный боксер — Садриддин Ахмедов. Согласитесь, вряд ли Абылайхан Жусупов менял вес, чтобы перед «своей» Олимпиадой пропустить вперед новичка команды. А вот в категории до 64 килограммов Ахмедов мог бы «разгуляться». Тем более он уже там выступал в этом лимите и имел бы большие шансы поехать на Игры в Токио. Хотя Ахмедов может попробовать «зарубиться» и в весе до 69 килограммов. Тем более Елеусинов ушел, а тот же Жусупов не выглядит непобедимым.
«Молодых и голодных» собрала весовая категория до 75 килограммов. Вчерашние члены молодежной команды разных лет Абильхан Аманкул и Бек Нурмаганбет имеют большие шансы на роль лидера. А их возраст позволяет им съездить на три Олимпиады. Есть в этой категории и другие кандидаты, но амбициозные новички готовы бороться за лидерство.
Сложнее ситуация у Бекзада Нурдаулетова. В одном весе с ним две звезды казахстанского бокса — Адильбек Ниязымбетов и Жанибек Алимханулы. Согласитесь, Бекзаду не позавидуешь. С другой стороны, такое соперничество будет для него большой школой, и, глядишь, в 2024 году уже он будет бороться за медали Олимпиады.
В супертяжелую весовую категорию олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов предлагает юного Дамира Тойбая. По словам бывшего тренера сборной Казахстана, на последнем чемпионате страны его никто не удивил, и он предложил искать новых кандидатов. В продолжение темы стало известно о турнире для тяжеловесов — не исключено, что тут и будет определен преемник Дычко. Что касается Тойбая, то его ждет школа молодежной сборной. Вряд ли в таком юном возрасте его отправят биться на Игры с опытными мужиками.
Напомним, ранее были объявлены составы команд на первые боксерские турниры 2017 года. Новым капитаном национальной команды стал двукратный призер Олимпиады Адильбек Ниязымбетов.
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