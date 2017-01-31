Молодая гвардия. Кто из казахстанских боксеров может «выстрелить» на Олимпиаде-2020?

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Олимпийскую команду, выступавшую в Рио-де-Жанейро, после Олимпиады-2016 покинули сразу несколько лидеров. Данияр Елеусинов и Иван Дычко перешли в профессионалы, а Биржан Жакипов с Бериком Абдрахмановым завершили карьеру. Капитаном клуба «Астана Арланс» стал Олжас Саттыбаев. Выходит, сразу в нескольких весовых категориях появились «вакантные» места.

Обратимся к результатам второй по ранжиру команды. Ноябрьский молодежный чемпионат мира показал, что отечественные боксеры могут показывать стабильно высокие результаты в средних и тяжелых весах. Есть небольшой просвет и в легких весах :

Евгений Павлов (до 49 килограммов) — предварительная стадия;

Айдос Арапов (до 52 килограммов) — четвертьфинал;

Саматали Тольтаев (до 56 килограммов) — «серебро»;

Санатали Тольтаев (до 60 килограммов) — предварительная стадия;

Ильяс Мирхатулы (до 64 килограммов) — предварительная стадия;

Садриддин Ахмедов (до 69 килограммов) — «золото»;

Бек Нурмаганбет (до 75 килограммов) — «серебро»;

Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма) — «бронза»;

Мухамеджан Тайбагар (до 91 килограмма) — предварительная стадия;

Айболды Дауренулы (свыше 91 килограмма) — четвертьфинал.

Прогнозы к Олимпиаде-2020

Подводя итоги того турнира, наставник молодежной сборной страны Галым Кенжебаев признал, что еще и Айдос Арапов мог побороться за медали, но жесткий жребий выбил его из борьбы досрочно. Возможно, при должной работе в будущем юный боксер выйдет на ведущую позицию не только в «молодежке», но и в главной команде. Тем более в его весе явного фаворита нет.

Не исключено, что в категориях с ограничением 56 и 60 килограммов лидером станет кто-то из братьев Тольтаевых. Потенциал, а также отличный уровень конкуренции могут помочь бурному прогрессу новичков. Может быть, серебряный медалист МЧМ в Санкт-Петербурге Саматали Тольтаев сменит весовую категорию в сторону более тяжелой, ведь простора для маневра там куда больше. И нет таких опытных соперников за место, как Кайрат Ералиев или Олжас Сулейменов.

На обратный шаг мог бы пойти другой перспективный боксер — Садриддин Ахмедов. Согласитесь, вряд ли Абылайхан Жусупов менял вес, чтобы перед «своей» Олимпиадой пропустить вперед новичка команды. А вот в категории до 64 килограммов Ахмедов мог бы «разгуляться». Тем более он уже там выступал в этом лимите и имел бы большие шансы поехать на Игры в Токио. Хотя Ахмедов может попробовать «зарубиться» и в весе до 69 килограммов. Тем более Елеусинов ушел, а тот же Жусупов не выглядит непобедимым.

«Молодых и голодных» собрала весовая категория до 75 килограммов. Вчерашние члены молодежной команды разных лет Абильхан Аманкул и Бек Нурмаганбет имеют большие шансы на роль лидера. А их возраст позволяет им съездить на три Олимпиады. Есть в этой категории и другие кандидаты, но амбициозные новички готовы бороться за лидерство.

Сложнее ситуация у Бекзада Нурдаулетова. В одном весе с ним две звезды казахстанского бокса — Адильбек Ниязымбетов и Жанибек Алимханулы. Согласитесь, Бекзаду не позавидуешь. С другой стороны, такое соперничество будет для него большой школой, и, глядишь, в 2024 году уже он будет бороться за медали Олимпиады.

В супертяжелую весовую категорию олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов предлагает юного Дамира Тойбая. По словам бывшего тренера сборной Казахстана, на последнем чемпионате страны его никто не удивил, и он предложил искать новых кандидатов. В продолжение темы стало известно о турнире для тяжеловесов — не исключено, что тут и будет определен преемник Дычко. Что касается Тойбая, то его ждет школа молодежной сборной. Вряд ли в таком юном возрасте его отправят биться на Игры с опытными мужиками.

Напомним, ранее были объявлены составы команд на первые боксерские турниры 2017 года. Новым капитаном национальной команды стал двукратный призер Олимпиады Адильбек Ниязымбетов.