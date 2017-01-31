Абель Санчес: Головкин должен уничтожить Джейкобса

— В бою с Монро Головкин пытался подтолкнуть Вилли, чтобы тот шел вперед, потому что иначе Геннадий теряет интерес. В бою с Уэйдом было то же самое. Даже в бою с Бруком, когда он бил Келла в первом раунде, после чего захотел устроить уличный бой. Но бой с Джейкобсом — первый для Головкина после боя с Лемье, когда интерес к нему вернулся. Головкин продолжает усердно тренироваться, но после того, как бой состоялся, его интерес не так силен. Впрочем, поединок с Джейкобсом — это новый вызов, реальная угроза. Он бьет сильно и может причинить вред Головкину. 29 нокаутов, только три парня дошли с ним до конца — так же, как и в случае с Геннадием. Это первая серьезная угроза для нас, и мы должны быть уверены, что все делаем правильно. Головкин должен уничтожить его так же, как и других соперников, — заявил Санчес.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.