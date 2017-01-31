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https://sport.mail.ru/news/boxing/28613963/
31 января 2017, 16:11 | Бокс | УНИАН

Промоутер: Бой Кличко — Джошуа побьет рекорд Великобритании по количеству проданных платных трансляций

Этот показатель должен превысить 1,15 млн.

Этот показатель должен превысить 115 млн. Увеличить
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Промоутер чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа — Эдди Хирн — считает, что поединок его подопечного с Владимиром Кличко, запланированный на 29 апреля, побьет британский рекорд по количеству проданных платных трансляций, сообщает Братство Кличко.

«Когда мы продали последний билет онлайн в пока что заключительной партии, мы имели еще 34 000 человек в “листе-ожидания”, — цитирует Хирна Вoxingnewsonline. — Да, спрос на бой Фроч — Гроувз был тоже очень большим, однако то, что происходит сейчас, это просто невероятно. Это не преувеличение: мы могли бы продать “Уэмбли” несколько раз».

«Думаю, что бой Кличко — Джошуа побьет рекорд Великобритании по pay-per-view, который держится на уровне около 1,15 млн. Если бы этот поединок проходил на арене “O2”, которая вмещает 16 000 зрителей, мы вышли бы на цифру в 74 000 человек, готовых приобрести платную трансляцию. Бой Фроч — Гроувз сделал более 800 000 pay-per-view, поэтому, учитывая статус Джошуа и Кличко, их поединок может реально побить все рекорды».

Как сообщал УНИАН, бой Кличко — Джошуа пройдет 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли», вместимость которого на время боя, учитывая невероятный ажиотаж перед поединком, увеличили до 90 000. Первые 80 000 билетов на поединок в общей сложности были проданы за несколько часов.

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Продажи билетов на бой Кличко — Джошуа побили кассовый рекорд «Уэмбли»

Продажи билетов на бой Кличко — Джошуа побили кассовый рекорд «Уэмбли»

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Продажи билетов на поединок между бывшим чемпионом мира по трем престижным версиям украинцем Владимиром Кличко и обладателем титула Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа побили кассовый рекорд лондонского стадиона «Уэмбли» среди боксерских боев. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.
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