Промоутер: Бой Кличко — Джошуа побьет рекорд Великобритании по количеству проданных платных трансляций
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Промоутер чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа — Эдди Хирн — считает, что поединок его подопечного с Владимиром Кличко, запланированный на 29 апреля, побьет британский рекорд по количеству проданных платных трансляций, сообщает Братство Кличко.
«Когда мы продали последний билет онлайн в пока что заключительной партии, мы имели еще 34 000 человек в “листе-ожидания”, — цитирует Хирна Вoxingnewsonline. — Да, спрос на бой Фроч — Гроувз был тоже очень большим, однако то, что происходит сейчас, это просто невероятно. Это не преувеличение: мы могли бы продать “Уэмбли” несколько раз».
«Думаю, что бой Кличко — Джошуа побьет рекорд Великобритании по
Как сообщал УНИАН, бой Кличко — Джошуа пройдет 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли», вместимость которого на время боя, учитывая невероятный ажиотаж перед поединком, увеличили до 90 000. Первые 80 000 билетов на поединок в общей сложности были проданы за несколько часов.
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