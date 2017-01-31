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https://sport.mail.ru/news/boxing/28612171/
31 января 2017, 14:15 | Бокс | Чемпионат.com

Шахназарян проведёт защиту титула WBC International Silver 17 марта в Москве

Российский боксёр Айк Шахназарян (19−2, 10 КO) проведёт защиту титула WBC International Silver в первом полусреднем весе на турнире, запланированном на 17 марта в Москве. Соперником россиянина в предстоящем поединке будет филиппинский боксёр Ал Ривера (17−2, 15 КO), сообщает Allboxing.

Отметим, что последние свои три поединка Шахназарян выиграл нокаутом. Вакантный пояс WBC International Silver он завоевал в октябре прошлого года в Москве в бою с Хавьером Хосе Клаверо.
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