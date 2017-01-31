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https://sport.mail.ru/news/boxing/28610904/
31 января 2017, 13:29 | Бокс | Чемпионат.com

Амир Хан рассказал, почему вывел отца и дядю из своей команды

Известный британский боксёр Амир Хан рассказал, почему его отец Шах и дядя Тахир больше не являются членами команды, которая ведёт его дела.

«Мой отец не будет вести переговоры о моих поединках. Я люблю свою семью, но бокс — это мой бизнес, и у меня есть другая команда, которая занимается этим. Я уважаю своего отца и мать, но не хочу смешивать семейные отношения с деловыми. Они, вероятно, посетят мой следующий бой, я приглашу их. Когда вы смешиваете личное с бизнесом, то это может доставить сложности. Вот почему я это разделяю», — приводит слова Хана BoxingScene.
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