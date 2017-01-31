Амир Хан рассказал, почему вывел отца и дядю из своей команды

«Мой отец не будет вести переговоры о моих поединках. Я люблю свою семью, но бокс — это мой бизнес, и у меня есть другая команда, которая занимается этим. Я уважаю своего отца и мать, но не хочу смешивать семейные отношения с деловыми. Они, вероятно, посетят мой следующий бой, я приглашу их. Когда вы смешиваете личное с бизнесом, то это может доставить сложности. Вот почему я это разделяю», — приводит слова Хана BoxingScene.