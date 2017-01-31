Обстановку вокруг конференции ФБР можно назвать накаленной. Бывший глава наблюдательного совета Евгений Муров снял свою кандидатуру, выборы не раз переносились, принимались решения упразднить саму должность президента Федерации бокса России.

— Как сейчас обстоят дела вокруг выборов президента федерации? — вопрос одному из кандидатов Эдуарду Хусаинову.

— Руководители региональных Федераций бокса и делегаты уже приехали в Москву для голосования. Многие из них испытали на себе элементы административного давления, но, несмотря на это, они хотят проголосовать за судьбу российского бокса, чтобы вывести его из глубокого кризиса. Большую поддержку мы получили в Санкт-Петербурге. Местная региональная организация собрала в поддержку моей кандидатуры 91 подпись. Мне очень приятно, хотел бы всех поблагодарить. Во всех наших предвыборных мероприятиях все это время участвовали представители Сибири, руководитель Омской Федерации бокса Кирилл Подольский, двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко.

— Во время вашего президентства мужская национальная команда России приняла участие в двух Олимпиадах, на которых завоевала 5 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. Все говорят о том, что любительский бокс сегодня находится на низком уровне. Но это слова, а вы могли бы привести факты?

— Конечно, факты говорят сами за себя. За 9 лет нынешнего руководства Федерацией бокса России наши спортсмены приняли участие в трех Олимпийских Играх, на которых ими было завоевано 11 наград, в том числе и 4 золотые. Объективный результат, показанный боксерами в период моего правления, оказывается почти в два раза лучше. Похожая картина наблюдается и для чемпионатов мира среди мужчин. В те годы, когда я был руководителем федерации, наши боксеры выступили на трех чемпионатах мира и завоевали 16 наград, из которых 8 были медалями высшего достоинства. У женщин тоже результаты были стабильно высокими. Мы выиграли 31 награду на четырех чемпионатах мира, 15 из них стали золотыми. Это открытые цифры. Но вы должны понять, что работе в Федерации бокса России я уделял внимание не один и не два часа в день. Чтобы руководить федерацией, ей надо жить, нужно болеть за российский бокс, хотеть вывести его на серьезный международный уровень, чтобы нас видели на международных аренах, нас боялись в хорошем смысле. Федерация бокса России — это мой дом. Разве можно туда приходить и все рушить? А сегодня мы на чемпионате мира по юниорам в Санкт-Петербурге занимаем «почетное» восьмое место.

— Вы несколько лет руководили Европейской ассоциацией бокса (ЕАБА), были первым вице-президентом АИБА. Вы хотели бы заручиться поддержкой иностранцев для того, чтобы в дальнейшем снова начать эффективную работу с ЕАБА и АИБА?