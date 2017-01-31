СМИ: Промоутеры Golden Boy теряют время, полагая, что Головкин с возрастом начнет терять свою силу

«Многие фанаты бокса придерживаются мнения, что промоутеры Golden Boy не ждут, что бой Сауля Альвареса и Геннадия Головкина станет со временем более кассовым.

Они ждут, пока 34-летний Головкин достаточно состарится для того, чтобы против него можно было «Канело» и тот одержал легкую победу. Но это рискованная затея, так как «Канело» перестал совершенствоваться, становясь лишь все больше и больше в размерах, тогда как Головкин не становится слабее. К его возрасту мало кто теряет силу, обычно это происходит уже после сорока.

Промоутеры Golden Boy теряют время, полагая, что Головкин начнет терять свою силу. Он все еще будет большим панчером. Он не побеждает за счет скорости. Головкин выигрывает поединки благодаря силе и точным ударам. Я не думаю, что что-то изменится, если Golden Boy продолжит оттягивать бой Альвареса с GGG, — поделился мнением Эмброуз.

Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в прошлом году, однако в мае мексиканец отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.