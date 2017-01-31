Спарринговавший с Головкиным и «Канело» экс-чемпион оценил шансы мексиканца на победу

«Я думаю, это возможно (что “Канело” может побить Головкина). Я проводил спарринги с ними обоими. Головкин определенно бьет тяжелее, но “Канело” очень резкий, он владеет преимуществом в ринге. Он очень хорош», — сказал Мозли в интервью Thaboxingvoice.com.

Ранее экс-чемпион также объяснил, что «Канело» тянет время, чтобы сделать бой с Головкиным мега-кассовым. При этом Мозли отметил, что мексиканец готов к поединку уже сейчас.

Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в прошлом году, однако в мае мексиканец отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.