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https://sport.mail.ru/news/boxing/28607467/
31 января 2017, 9:04 | Бокс | Vesti.kz

Спарринговавший с Головкиным и «Канело» экс-чемпион оценил шансы мексиканца на победу

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли оценил шансы мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) на победу в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО).

«Я думаю, это возможно (что “Канело” может побить Головкина). Я проводил спарринги с ними обоими. Головкин определенно бьет тяжелее, но “Канело” очень резкий, он владеет преимуществом в ринге. Он очень хорош», — сказал Мозли в интервью Thaboxingvoice.com.

Ранее экс-чемпион также объяснил, что «Канело» тянет время, чтобы сделать бой с Головкиным мега-кассовым. При этом Мозли отметил, что мексиканец готов к поединку уже сейчас.

Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в прошлом году, однако в мае мексиканец отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.

Бой «Канело» и Чавеса-младшего пройдет 6 мая в США в промежуточном весе 164,5 фунта. Головкин же вернется на ринг 18 марта в поединке против американца Дэниэла Джейкобса.
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