Спарринговавший с Головкиным и «Канело» экс-чемпион оценил шансы мексиканца на победу
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли оценил шансы мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) на победу в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО).
«Я думаю, это возможно (что “Канело” может побить Головкина). Я проводил спарринги с ними обоими. Головкин определенно бьет тяжелее, но “Канело” очень резкий, он владеет преимуществом в ринге. Он очень хорош», — сказал Мозли в интервью Thaboxingvoice.com.
Ранее
Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в прошлом году, однако в мае мексиканец отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.
Бой «Канело» и
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