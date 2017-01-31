Бой Аванесяна и соперник для Шафикова. Что смотреть в феврале

Крис Юбэнк мл. (Великобритания) — Ренольд Куинлан (Австралия)

Место: Лондон, Англия

Дата: 4 февраля

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии IBO во 2-м среднем весе (до 76,2 кг)

Рекорд Юбэнка: 23−1, 18 KO

Рекорд Куинлана: 11−1, 7 KO

Место в рейтинге Boxrec: 7-е и 11-е соответственно

Интрига: Печально сознавать, но такой боксер как Крис Юбэнк все-таки входит в элиту современного среднего веса, хотя до своего отца ему как до Луны пешком. На временной основе младший Юбэнк решил подняться в весе. Все-таки появилась возможность взять титул, пускай даже по версии IBO. Ренольд Куинлан заслужил этот бой победой над Дэниэлем Гилом в конце прошлого года. Но Гил уже давно высоко не котировался, а для титульных боев австралиец явно н созрел.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 5 из 10

Прогноз: победа Юбэнка нокаутом.

Роберт Истер (США) — Луис Крус (Пуэрто-Рико)

Место: Толедо, США

Дата: 10 февраля

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе (до 61,2 кг)

Рекорд Истера: 18−0, 14 KO

Рекорд Круза: 22−4−1, 16 KO

Место в рейтинге Boxrec: 8-е и 180-е соответственно

Интрига: Определяется соперника Дениса Шафикова. С 99-процентной вероятностью им станет Роберт Истер. За американца говорит буквально все. Луис Крус свел вничью крайний поединок с украинцем Иваном Редкачем. До этого он потерпел четыре поражения в семи боях.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 4 из 10

Прогноз: победа Истера нокаутом.

Роши Уоррен (США) — Жанат Жакиянов (Казахстан)

Место: Толедо, США

Дата: 10 февраля

Статус: Бой за титулы «суперчемпиона» мира по версии WBA и чемпиона мира по версии IBO в легчайшем весе (до 53,5 кг)

Рекорд Уоррена: 14−1, 4 KO

Рекорд Жакиянова: 26−1, 18 KO

Место в рейтинге Boxrec: 11-е и без рейтинга соответственно

Интрига: Достаточно неожиданно свой шанс на титульный бой получил подопечный Рикки Хаттона казах Жанат Жакиянов, который последний поединок провел в ноябре 2015 года. Но шансов у него немного. Хотя и Роши Уоррен в двух последних боях с Хуаном Карлосом Пайано, мягко говоря, не впечатлил.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 5 из 10

Прогноз: победа Уоррена решением судей.

Эдриан Бронер (США) — Адриан Гранадос (Мексика)

Место: США

Дата: 11 февраля

Статус: рейтинговый бой

Рекорд Бронера: 32−2, 24 KO

Рекорд Гранадоса: 18−4−2, 12 KO

Место в рейтинге Boxrec: 4-е и 7-е соответственно

Интрига: Два в общем-то неплохих боксера. Я бы перекрестился, если бы кто-то отнес Эдриана Бронера к топовым бойцам. Но равного поединка ждать не стоит. Адриан Гранадос никогда не проводил 12-раундовые поединки, а два 10-раундовых боя проиграл.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10

Прогноз: победа Бронера решением судей.

Рой Джонс, мл. (США) — Бобби Ганн (США)

Место: Уилмингтон, США

Дата: 17 февраля

Статус: Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBF в тяжёлом весе (до 90,7 кг)

Рекорд Джонса: 64−9, 46 KO

Рекорд Ганна: 21−6−1, 18 KO

Место в рейтинге Boxrec: 82-е и без рейтинга соответственно

Интрига: Рой Джонс еще не устал окунать свое имя в бочку с помоями и продолжает карьеру. Ему по-прежнему не дает слава Микки Рурка, побившего бездомного боксера. На этот Джонс выбрал в качестве соперника 43-летнего Бобби Ганна, который профессиональную карьеру начал аж в 1989 году. Несколько раз Ганн ее завершал и возобновлял снова. В его биографии есть весьма необычный выставочный бой. Он проиграл нокаутом Хулио Сесару Чавесу-старшему (при разнице в весе более 30 кг в пользу Ганна). Вот и сейчас он возвращается на ринг спустя четыре года. При этом последняя его победа была достигнута в 2009 году.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 0 из 10

Прогноз: не смотреть, если уважаете себя и бокс.

Давид Аванесян (Россия) — Ламонт Питерсон (США)

Место: США

Дата: 18 февраля

Статус: Бой за титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (до 63,5 кг)

Рекорд Аванесяна: 27−1, 16 KO

Рекорд Питерсона: 25−2, 17 KO

Место в рейтинге Boxrec: 14-е и без рейтинга соответственно

Интрига: Тот случай, когда WBA в очередной раз запуталась в собственном вранье. Давид Аванесян владел поясом временного чемпиона. Ему изменили статус на регулярный. Но затем обязали провести защиту временного пояса. В итоге все-таки бой россиянина с Ламонт Питерсоном пройдет за полноценный чемпионский пояс. Причем не вакантный, а именно принадлежащий Аванесяну, который в последнем поединке одержал победу над 44-летним Шейном Мозли. Питерсон — качественная проверка на профпригодность. Американец никогда не считался полноценной звездной, но он побеждал Амира Хана и Кендалла Холта. Но топовые боксеры с ним справлялись. Питерсон проиграл Дэнни Гарссии, Тимоти Брэдли и Лукасу Матиссе.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10

Прогноз: победа Аванесяна решением судей.

Элейдер Альварес (Колумбия) — Лучиан Буте (Румыния)

Место: Квебек, Канада

Дата: 24 февраля

Статус: рейтинговый бой

Рекорд: 21−0, 10 KO

Рекорд: 32−3−1, 25 KO

Место в рейтинге Boxrec: 5-е и 16-е соответственно

Интрига: Откровенная авантюра со стороны Лучиана Буте. У него и во втором среднем весе дела не особо хорошо шли. Победа над Денисом Грачевым сменилась поражением от Жана Паскаля, Карла Фроча и Джеймса Дигейла. Ничью с Баду Джеком румын все же может записать себе в актив. Но это слабый аргумент для встречи с природным и к тому же небитым полутяжем Элейдером Альваресом.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 4 и 10

Прогноз: победа Альвареса решением судей.

Деонтей Уайлдер (США) — Джеральд Вашингтон (США)

Место: Бирмингем, США

Дата: 25 февраля

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг)

Рекорд Уайлдера: 37−0, 36 KO

Рекорд Вашингтона: 18−0−1, 12 KO

Место в рейтинге Boxrec: 3-е и 20-е соответственно

Интрига: Честно говоря, с кем бы бой Деонтей Уайлдер не провел, никакого спортивного интереса он представлять не будет. Американцу можно только позавидовать. Он проведет пятую подряд необязательную защиту титула. Еще ни разу он не боксировал с соперником из топ-10. Видимо не будет, поскольку кандидатуру Луиса Ортиса после дисквалификации Анджея Вавжика его менеджер быстро отклонил. По последней информации заменит польского мешка может американский — Джеральд Вашингтон. Он идеально соответствует всем критериям соперников Уайлдера на раннем этап карьеры — возрастной, лысый и толстый.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 1 из 10

Прогноз: победа Уайлдера нокаутом.

Мигель Котто (Пуэрто-Рико) — Джеймс Киркленд (США)

Место: Фриско, США

Дата: 25 февраля

Статус: Рейтинговый бой в промежуточном весе — до 69,4 кг

Рекорд Котто: 40−5, 33 KO

Рекорд Киркленд: 32−2, 28 KO

Место в рейтинге Boxrec: без рейтинга

Интрига: По-хорошему Мигелю Котто пора завершать свою отличную карьеру на профессиональном ринге. Последние поединки он провел в большом для себя среднем весе, и немного сбавил планку. Едва ли Котто сможет получить еще один титульный бой в карьере, а учитывая, что его соперником будет ударный Джеймс Киркленд, поединок может закончиться довольно быстро.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 5 из 10

Прогноз: победа Киркленда нокаутом.

Гильермо Ригондо (Куба) — Мойсес Флорес (Мексика)

Место: Фриско, США

Дата: 25 февраля

Статус: Бой за титул «суперчемпиона» по версии WBA во 2-м наилегчайшем весе (до 55,3 кг)

Рекорд Ригондо: 17−0, 11 KO

Рекорд Флореса: 25−0, 17 KO

Место в рейтинге Boxrec: 1-е и 4-е соответственно

Интрига: Сменив промоутера в 2015 году, Гильермо Ригондо обещал радовать публику красочными боями. Это вылилось в отвратительный по зрелищности поединок с Дрианом Франциско, а затем и в два раунда с Джеймсом Диккенсом, получившим травму. Никакой реинкарнации карьера кубинца не получила. Можно смело говорить, что американский рынок 36-летний боксер уже никогда не покорит. Многие только ждут его поражения, чтобы больше никогда не видеть чемпионом. И сейчас подошел удачный случай в лице небитого и крепкого мексиканца Мойсеса Флореса. Он уже два года находится в статусе обязательного претендента и временного чемпиона WBA. И в случае чего может рассчитывать на поддержку судей.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 8 из 10

Прогноз: победа Флореса судейским решением.