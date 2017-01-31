Россиянин Коробов может провести бой за титул чемпиона мира WBO с Рамиресом

«Мы рассматриваем такой вариант в рамках андеркарта боя Мэнни Пакьяо», — сказал собеседник агентства.

Коробов является чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира среди любителей. Россиянин перешел в профессионалы после Олимпиады 2008 года в Пекине и переехал в США, подписав контракт с известной промоутерской компанией «Топ Рэнк».

Всего на счету 34-летнего боксера 27 побед (14 нокаутом) и одно поражение.

Рамирес завоевал титул WBO после победы над известным немецким боксером Артуром Абрахамом. Российским болельщикам мексиканец известен по поединку с россиянином Максимом Власовым. Всего в активе 25-летнего мексиканского боксера 34 победы (24 нокаутом) и ни одного поражения.