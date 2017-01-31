Головкин вышел в лидеры голосования соперников для Мейвезера на случай его возвращения
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий GGG Головкин (36−0, 33 КО) вышел в лидеры голосования по определению соперника для американца Флойда
Мейвезера-младшего (49−0, 26 КО), если тот вернется на профессиональный ринг.
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Соответствующее голосование на своей странице в Twitter запустил эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль. В частности, он спросил у читателей, кого бы они хотели видеть в качестве соперника Мейвезера, если тот решит вновь драться.
На первом месте со значительным отрывом (45 процентов на момент написания) идет вариант — GGG в 154 фунтах.
Помимо Головкина в этот список Рафаэль включил: реванш с Мэнни Пакьяо (13 процентов), бой по правилам бокса с чемпионом UFC ирландцем Конором МакГрегором (24), а также победитель поединка между Китом Турманом и Дэнни Гарсией (18).
Напомним, ранее сам Головкин и его команда не раз говорили о том, что казахстанский боксер готов ради боя с
Ранее
Между тем СМИ считают, что
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