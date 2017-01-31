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https://sport.mail.ru/news/boxing/28606708/
31 января 2017, 7:59 | Бокс | Vesti.kz

Головкин вышел в лидеры голосования соперников для Мейвезера на случай его возвращения

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий GGG Головкин (36−0, 33 КО) вышел в лидеры голосования по определению соперника для американца Флойда Мейвезера-младшего (49−0, 26 КО), если тот вернется на профессиональный ринг.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super) IBO WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий GGG <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) вышел в лидеры голосования по определению соперника для американца <span class=error>Флойда</span> <nobr>Мейвезера-младшего</nobr> (49−0 26 КО) если тот вернется на профессиональный ринг. Увеличить
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Соответствующее голосование на своей странице в Twitter запустил эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль. В частности, он спросил у читателей, кого бы они хотели видеть в качестве соперника Мейвезера, если тот решит вновь драться.

На первом месте со значительным отрывом (45 процентов на момент написания) идет вариант — GGG в 154 фунтах.

Помимо Головкина в этот список Рафаэль включил: реванш с Мэнни Пакьяо (13 процентов), бой по правилам бокса с чемпионом UFC ирландцем Конором МакГрегором (24), а также победитель поединка между Китом Турманом и Дэнни Гарсией (18).

Напомним, ранее сам Головкин и его команда не раз говорили о том, что казахстанский боксер готов ради боя с Мейвезером-младшим спуститься в 154 фунта. В одном из последних интервью GGG предположил, что за 100 миллионов долларов Флойд согласился бы провести бой с ним.

Ранее Мейвезер-младший говорил, что готов выйти против GGG, но при условии, что сперва казахстанец победит Андре Уорда, ныне владеющего титулами WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.

Между тем СМИ считают, что Мейвезер-младший не хочет связываться с Головкиным и поэтому подсовывает ему Уорда. Однако отец американского боксера и он сам уверены в своей победе над казахстанцем. Кроме того, дядя Флойда призвал GGG перестать выпрашивать бой с ним.

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