Головкин вышел в лидеры голосования соперников для Мейвезера на случай его возвращения

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Соответствующее голосование на своей странице в Twitter запустил эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль. В частности, он спросил у читателей, кого бы они хотели видеть в качестве соперника Мейвезера, если тот решит вновь драться.

На первом месте со значительным отрывом (45 процентов на момент написания) идет вариант — GGG в 154 фунтах.

Помимо Головкина в этот список Рафаэль включил: реванш с Мэнни Пакьяо (13 процентов), бой по правилам бокса с чемпионом UFC ирландцем Конором МакГрегором (24), а также победитель поединка между Китом Турманом и Дэнни Гарсией (18).

Напомним, ранее сам Головкин и его команда не раз говорили о том, что казахстанский боксер готов ради боя с Мейвезером-младшим спуститься в 154 фунта. В одном из последних интервью GGG предположил, что за 100 миллионов долларов Флойд согласился бы провести бой с ним.

Ранее Мейвезер-младший говорил, что готов выйти против GGG, но при условии, что сперва казахстанец победит Андре Уорда, ныне владеющего титулами WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.

Между тем СМИ считают, что Мейвезер-младший не хочет связываться с Головкиным и поэтому подсовывает ему Уорда. Однако отец американского боксера и он сам уверены в своей победе над казахстанцем. Кроме того, дядя Флойда призвал GGG перестать выпрашивать бой с ним.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">If <a href="https://twitter.com/FloydMayweather">@FloydMayweather</a> fights again who do you want to see him face?</p>— Dan Rafael (@danrafaelespn) <a href="https://twitter.com/danrafaelespn/status/826198272410808320">30 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>