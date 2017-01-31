17-летний чемпион мира рассказал о своем сходстве с Геннадием Головкиным

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«Люди говорят, что я выгляжу как Геннадий Головкин. У нас похожие черты лица. Я думаю, что я выгляжу как он в молодости, я даже прическу делают такую же. Мне нравится его стиль, правда, у меня свой уникальный стиль, но я стараюсь действовать в ринге так же мощно и агрессивно, как и он», — сказал Кастро.

Также юный американский боксер оценил шансы Головкина в предстоящем бою с его соотечественником Дэниэлом Джейкобсом и потенциальном поединке с британцем Билли Джо Сондерсом, которому принадлежит титул WBO в среднем весе.

«Они оба впечатляющие боксеры, но я думаю, что победит Головкин. Надеюсь затем он устроит большой бой с “Канело”. Джейкобс или Сондерс — с кем из них бой для Головкина будет сложней? Я думаю, с Джейкобсом, потому что он боец. Но Головкин сделает свою работу в дивизионе и соберет все пояса», — резюмировал Кастро.