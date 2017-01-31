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https://sport.mail.ru/news/boxing/28606464/
31 января 2017, 7:56 | Бокс | Vesti.kz

17-летний чемпион мира рассказал о своем сходстве с Геннадием Головкиным

Двукратный чемпион мира по боксу среди юниров 17-летний американец Марк Кастро в интервью BoxingGego рассказал о своем сходстве с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО).

Двукратный чемпион мира по боксу среди <span class=error>юниров</span> 17-летний американец Марк <span class=error>Кастро</span> в интервью BoxingGego рассказал о своем сходстве с чемпионом мира по версиям WBA (Super) IBO WBC и IBF в среднем весе <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО). Увеличить
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«Люди говорят, что я выгляжу как Геннадий Головкин. У нас похожие черты лица. Я думаю, что я выгляжу как он в молодости, я даже прическу делают такую же. Мне нравится его стиль, правда, у меня свой уникальный стиль, но я стараюсь действовать в ринге так же мощно и агрессивно, как и он», — сказал Кастро.

Также юный американский боксер оценил шансы Головкина в предстоящем бою с его соотечественником Дэниэлом Джейкобсом и потенциальном поединке с британцем Билли Джо Сондерсом, которому принадлежит титул WBO в среднем весе.

«Они оба впечатляющие боксеры, но я думаю, что победит Головкин. Надеюсь затем он устроит большой бой с “Канело”. Джейкобс или Сондерс — с кем из них бой для Головкина будет сложней? Я думаю, с Джейкобсом, потому что он боец. Но Головкин сделает свою работу в дивизионе и соберет все пояса», — резюмировал Кастро.

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