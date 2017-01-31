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https://sport.mail.ru/news/boxing/28606360/
31 января 2017, 7:54 | Бокс | Vesti.kz

Феликс Тринидад: Альварес нокаутирует Чавеса, но Головкин превосходит их обоих

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях пуэрториканец Феликс Тринидад сделал прогноз на бой между чемпионом WBO в первом среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 KO) и его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 KO).

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира в трех весовых категориях <span class=error>пуэрториканец</span> Феликс Тринидад сделал прогноз на бой между чемпионом WBO в первом среднем весе мексиканцем <span class=error>Саулем</span> <span class=error>Канело</span> Альваресом (48−1−1 34 KO) и его соотечественником Хулио <span class=error>Сезаром</span> <nobr>Чавесом-младшим</nobr> (50−2−1 32 KO). Увеличить
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Их поединок состоится 6 мая в США и пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта. По мнению Тринидада, «Канело» не просто выиграет поединок, а сделает это нокаутом.

«Вес важен. Я склоняюсь к тому, что выиграет “Канело”, и сделает это нокаутом. Чтобы войти в 164,5 фунта Чавесу придется идти на определенные жертвы, так что в бою ему будет немного не комфортно. “Канело” — небитый боец, который намного моложе, который хочет стать номером один в pound-for-pound. Сейчас Гонсалес — первый номер, но кто знает, может Альварес номер два», — заявил Тринидад в интервью BoxingScene.com.

В то же время пуэрториканский ветеран считает, что чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) станет серьезным для обоих мексиканцев.

«Для каждого из них это будет тяжелый бой. Сейчас Головкин немного выше по уровню и того, и другого. Он не знает поражений, и у него навалом досрочных побед. Я бы сам с радостью сразится с кем-то вроде Головкина, но сейчас совсем другое время в боксе», — добавил Тринидад.

Добавим, что Головкину 18 марта в Нью-Йорке предстоит провести защиту титулов. Его соперником будет американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО). Ожидается, что осенью казахстанец встретится с «Канело».

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