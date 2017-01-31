Мозли: Команда «Канело» тянет время, чтобы сделать бой с Головкиным мега-кассовым, но он уже сейчас готов

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«Думаю, что Чавес-младший будет в форме. А может и нет. Я не знаю точно, но я знаю, что Чавес слишком большой. В то время, как «Канело» покажет на весах за день до боя 74 килограмма, а в день схватки он выйдет с весом в 78, Чавес-младший может выйти и с весом в 86 килограммов. Это будет реально тяжелый бой для Альвареса.

Я думаю, что «Канело» лучше обучен, немного моложе, более голоден до побед, он опасен, но Чавес — большой парень. Чавес любит идти вперед, потому «Канело» может перебоксировать его по очкам, но от этого бой не станет легче для него. Чавес здоровый и знает как пользоваться своими габаритами.

Команда «Канело» тянет время, чтобы сделать бой с Геннадием Головкиным мега-кассовым. «Канело» уже сейчас готов к схватке с ним. Бой с Чавесом — это другое, это бой за лучшего боксера в Мексике. Он того стоит, — приводит «Бокс ТВ» слова Мозли, который в мае 2012 года дрался с Альваресом и уступил тому единогласным решением судей.

Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в прошлом году, однако в мае мексиканец отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.