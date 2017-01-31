Мозли: Команда «Канело» тянет время, чтобы сделать бой с Головкиным мега-кассовым, но он уже сейчас готов
Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях американец Шейн Мозли (49−10−1, 41 КО) дал свой прогноз на грядущий поединок двух мексиканцев Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) и Хулио Сезера
Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО), который состоится 6 мая.
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Видимо, что-то случилось...
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«Думаю, что
Я думаю, что «Канело» лучше обучен, немного моложе, более голоден до побед, он опасен, но Чавес — большой парень. Чавес любит идти вперед, потому «Канело» может перебоксировать его по очкам, но от этого бой не станет легче для него. Чавес здоровый и знает как пользоваться своими габаритами.
Команда «Канело» тянет время, чтобы сделать бой с Геннадием Головкиным
Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в прошлом году, однако в мае мексиканец отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.
Бой «Канело» и
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