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https://sport.mail.ru/news/boxing/28606213/
31 января 2017, 7:49 | Бокс | Vesti.kz

Мозли: Команда «Канело» тянет время, чтобы сделать бой с Головкиным мега-кассовым, но он уже сейчас готов

Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях американец Шейн Мозли (49−10−1, 41 КО) дал свой прогноз на грядущий поединок двух мексиканцев Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) и Хулио Сезера Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО), который состоится 6 мая.

Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях американец <span class=error>Шейн</span> <span class=error>Мозли</span> (49−10−1 41 КО) дал свой прогноз на грядущий поединок двух мексиканцев <span class=error>Сауля</span> <span class=error>Канело</span> Альвареса (48−1−1 34 КО) и Хулио <span class=error>Сезера</span> <nobr>Чавеса-младшего</nobr> (50−2−1 32 КО) который состоится 6 мая. Увеличить
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«Думаю, что Чавес-младший будет в форме. А может и нет. Я не знаю точно, но я знаю, что Чавес слишком большой. В то время, как «Канело» покажет на весах за день до боя 74 килограмма, а в день схватки он выйдет с весом в 78, Чавес-младший может выйти и с весом в 86 килограммов. Это будет реально тяжелый бой для Альвареса.

Я думаю, что «Канело» лучше обучен, немного моложе, более голоден до побед, он опасен, но Чавес — большой парень. Чавес любит идти вперед, потому «Канело» может перебоксировать его по очкам, но от этого бой не станет легче для него. Чавес здоровый и знает как пользоваться своими габаритами.

Команда «Канело» тянет время, чтобы сделать бой с Геннадием Головкиным мега-кассовым. «Канело» уже сейчас готов к схватке с ним. Бой с Чавесом — это другое, это бой за лучшего боксера в Мексике. Он того стоит, — приводит «Бокс ТВ» слова Мозли, который в мае 2012 года дрался с Альваресом и уступил тому единогласным решением судей.

Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в прошлом году, однако в мае мексиканец отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.

Бой «Канело» и Чавеса-младшего пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта. Головкин же вернется на ринг 18 марта в поединке против американца Дэниэла Джейкобса.

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