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31 января 2017, 0:48 | Бокс | Чемпионат.com

Владимир Кличко: Уже давно готовлюсь к завершению карьеры

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко рассказал, как готовится к завершению карьеры.

Бывший чемпион мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе Владимир <span class=error>Кличко</span> рассказал как готовится к завершению карьеры. Увеличить
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«Завершение карьеры? Не думал о конкретных сроках, но, получается, готовлюсь к этому уже давно — довольно длительное время не зацикливаюсь только на боксе.

Мой брат Виталий, который был чемпионом мира в супертяжёлом весе, а сейчас стал мэром Киева, — пример для меня. Так же как и мой друг Арнольд Шварценеггер, который достиг успеха как спортсмен, актёр и политик. Он добился этого потому, что, строя карьеру в одном виде деятельности, готовился к следующему.

Кто сегодня не думает о будущем, завтра окажется проигравшим. Но я не вижу себя исключительно в качестве преподавателя. На данный момент это интересно, но я просто хочу передать свой опыт: пусть другие им воспользуются и добиваются успеха: в науке, в ринге или где-то ещё", — цитирует Кличко фан-клуб со ссылкой на Hamburger Abendblatt.
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