Владимир Кличко: Уже давно готовлюсь к завершению карьеры
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко рассказал, как готовится к завершению карьеры.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Завершение карьеры? Не думал о конкретных сроках, но, получается, готовлюсь к этому уже давно — довольно длительное время не зацикливаюсь только на боксе.
Мой брат Виталий, который был чемпионом мира в супертяжёлом весе, а сейчас стал мэром Киева, — пример для меня. Так же как и мой друг Арнольд Шварценеггер, который достиг успеха как спортсмен, актёр и политик. Он добился этого потому, что, строя карьеру в одном виде деятельности, готовился к следующему.
Кто сегодня не думает о будущем, завтра окажется проигравшим. Но я не вижу себя исключительно в качестве преподавателя. На данный момент это интересно, но я просто хочу передать свой опыт: пусть другие им воспользуются и добиваются успеха: в науке, в ринге или
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter