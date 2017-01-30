Боксер Вашингтон станет соперником Уайлдера после положительной допинг-пробы Вавжика
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Американский боксер Джеральд Вашингтон станет следующим соперником чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.
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34-летний Вашингтон заменит поляка Анджея Вавжика, чьи две
Уайлдер должен был провести защиту титула в бою против российского боксера Александра Поветкина 21 мая 2016 года, но он был отменен
Уайлдер и Вашингтон не знают поражений на профессиональном ринге, в активе 31-летнего Уайлдера 37 побед (36 — нокаутом), Вашингтон провел 20 поединков, выиграв 19 из них (12 — нокаутом) и завершив один бой вничью.
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