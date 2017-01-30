М. Гарсия: Готов сразиться с Ломаченко в лёгком весе
Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC Майки Гарсия готов сразиться с чемпионом WBO в полулёгкой категории Василием Ломаченко, если тот поднимется в весе.
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«Мы слышим о Ломаченко ото всех журналистов и фанатов, но я должен услышать
Он всё ещё выступает в 130 фунтах, а я в 135. Если он решит подняться и они дадут мне шанс — мы согласимся. Но это зависит от него, а не от меня. Я спускаться в весе не буду», — цитирует Гарсию Boxing Scene.
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