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30 января 2017, 19:25 | Бокс | Чемпионат.com

М. Гарсия: Готов сразиться с Ломаченко в лёгком весе

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC Майки Гарсия готов сразиться с чемпионом WBO в полулёгкой категории Василием Ломаченко, если тот поднимется в весе.

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC Майки <span class=error>Гарсия</span> готов сразиться с чемпионом WBO в полулёгкой категории Василием <span class=error>Ломаченко</span> если тот поднимется в весе. Увеличить
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«Мы слышим о Ломаченко ото всех журналистов и фанатов, но я должен услышать что-то от Top Rank или его менеджера. Я бы точно принял этот вызов, если бы он поднялся в 135 фунтов.

Он всё ещё выступает в 130 фунтах, а я в 135. Если он решит подняться и они дадут мне шанс — мы согласимся. Но это зависит от него, а не от меня. Я спускаться в весе не буду», — цитирует Гарсию Boxing Scene.

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