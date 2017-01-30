Головкина назвали примером для подражания молодым боксерам
Авторитетный американский журналист Стив Ким из UCNLive, пишущий о боксе, считает, что молодые боксеры должны брать пример с казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и американца Майки Гарсии (36−0, 30 КО) в плане ударной техники.
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«Молодые боксеры должны смотреть на то, как Майки Гарсия работает ногами и корпусом перед ударом», — написал Ким в своем твиттрере.
На что один из читателей возразил: «Головкин делает это так же хорошо». В ответ Ким добавил, что: Головкин и Гарсия пример того, что удар (по всем правилам) начинается с ног.
Добавим, что Гарсия в минувшие выходные в США провел бой с чемпионом мира по версии WBC в легком весе Деяном Златичанином из Черногории. В третьем раунде американец нокаутировал соперника и отобрал у него чемпионский пояс.
Ранее СМИ провели параллель между Гарсией и Головкиным в плане успешности на
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