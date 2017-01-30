Казахстанский боксер Батыр Джукембаев рассказал о победе нокаутом за 2,5 минуты

— Батыр, поздравляю с яркой победой. Был настрое на нокаут или соперник раскрылся?

— Нет, я просто боксировал в своем стиле, и нокаут сам пришел.

— Всего две с половиной минуты в ринге. Наверное хотелось поработать в ринге еще?

— Нет, я очень рад такой победе, и думаю, что болельщикам она тоже понравилась.

— Расскажите о победной комбинации.

— Прошла комбинация с хорошим ударом справа сбоку.

— Мы прежде говорили, что этот поединок станет определяющим в планах на 2017 год. Теперь он определен, этот самый план?

— Нет, на днях я встречусь со своим промоутером и менеджером, и мы обсудим план действий в 2017 году.

— Во время обсуждения какие будут Ваши пожелания?

— Хотелось бы подняться на новый уровень, и выйти за бой за чемпионский пояс.

— Вы уже вошли в ТОП-100 лучших боксеров своей весовой категории. С кем бы хотелось встретиться из топ-боксеров?

— С лучшими из ТОП-10.

— Возможно, для такого боя придется дебютировать в США. Готовы?

— Конечно готов. Я хочу получить титульный бой.

Напомним, 25-летний Батыр Джукембаев, выступающий в первом полусреднем весе, одержал восьмую победу на профессиональном ринге. За две с половиной минуты казахстанец нокаутировал мексиканца Давида Ранхела. Этот успех Джукембаева сказался на его позиции в рейтинге, а СМИ назвали его зрелищным проспектом. В еще одном поединка вечера бокса в Канаде 25-летний легковес Абылайхан Хусаинов досрочно выиграл у Оскара Мехии.