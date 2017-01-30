Мексиканский тренер поставил тысячу долларов на победу Джейкобса над Головкиным

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— Видите, я поставил на Джейкобса тысячу долларов. Сколько я выиграю? Думаю, много (смеется). Джейкобс не обязательно нокаутирует Головкина в первом раунде, но на дистанции он выиграет, — сказал Рамирес в интервью Dontae’s Boxing Nation.



Отметим, что букмекеры видят очевидным фаворитом этого боя Головкина: коэффициент на его победу — 1,15, на победу Джейкобса — 6,5. Бой состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.