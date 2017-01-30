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https://sport.mail.ru/news/boxing/28595086/
30 января 2017, 9:44 | Бокс | Sports.kz

Мексиканский тренер поставил тысячу долларов на победу Джейкобса над Головкиным

Мексиканский тренер Рафаэль Рамирес уверен в победе американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО) над казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Мексиканский тренер Рафаэль <span class=error>Рамирес</span> уверен в победе американца <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса (32−1 29 КО) над <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Видите, я поставил на Джейкобса тысячу долларов. Сколько я выиграю? Думаю, много (смеется). Джейкобс не обязательно нокаутирует Головкина в первом раунде, но на дистанции он выиграет, — сказал Рамирес в интервью Dontae’s Boxing Nation.

Отметим, что букмекеры видят очевидным фаворитом этого боя Головкина: коэффициент на его победу — 1,15, на победу Джейкобса — 6,5. Бой состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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