Мексиканский тренер поставил тысячу долларов на победу Джейкобса над Головкиным
Мексиканский тренер Рафаэль Рамирес уверен в победе американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО) над казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— Видите, я поставил на Джейкобса тысячу долларов. Сколько я выиграю? Думаю, много (смеется). Джейкобс не обязательно нокаутирует Головкина в первом раунде, но на дистанции он выиграет, — сказал Рамирес в интервью Dontae’s Boxing Nation.
Отметим, что букмекеры видят очевидным фаворитом этого боя Головкина: коэффициент на его победу — 1,15, на победу Джейкобса — 6,5. Бой состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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