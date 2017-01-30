Казахстанcкого боксера Джукембаева назвали самым зрелищным проспектом

Свой последний бой Джукембаев провел в минувшие выходные в рамках вечера бокса в канадском Квебеке. Его соперником был мексиканец Давид Ранхель.

Поединок был рассчитан на восемь раундов, но казахстанский боксер нокаутировал соперника уже через 2,5 минуты после начала. Для Джукембаева эта победа стала восьмой в восьми боях на профи-ринге, из которых семь он завершил досрочно. После этого успеха казахстанец вошел в ТОП-100 лучших боксеров в своем весе.

«Джукембаев, пожалуй, самый зрелищный проспект в Канаде, и он не разочаровал своим потрясающим нокаутом на 2:24 минуте первого раунда в бою с Давидом Ранхелем. Сначала он нанес полдюжины взрывных ударов по корпусу, после чего отправил своего соперника в нокаут ударом справа. Ранхелю даже пришлось оказывать помощь. С очередной впечатляющей победой Джукембаев быстро получит внимание в суперлегком весе», — пишет издание.

Ранее другой портал Fightfan.com назвал Джукембаева одним из самых многообещающих боксеров в полусреднем весе. Кроме того, по итогам 2016 года канадский журнал «12 раундов» признал казахстанца лучшим проспектом.

Добавим, что в рамках вечера бокса в Квебеке выступил еще один казахстанец. Абылайхан Хусаинов нокаутировал в шестом раунде другого представителя Мексики и взлетел на 128 позиций в рейтинге BoxRec в легком весе.