Карл Фроч: Никто не хочет смотреть бои Уорда, но он положит конец шумихе вокруг Головкина

«Я считаю, что Головкин не сможет побить Уорда. Уорд положит конец шумихе вокруг Головкина. Конечно, Уорд — скучный боец. Он продал всего 160 тысяч PPV в США на самый большой бой с Сергеем Ковалевым. Сколько было продано PPV, когда я дрался с Грувсом? Один миллион. В Америке живет 350 миллионов человек, а в Британии — 65 миллионов. Никто не хочет смотреть бои Уорда, это факт. А что касается Головкина. Я лишь хочу, чтобы вся эта шумиха о нем закончилась, хочу, чтобы он побил кого-то сильного», — сказал Фроч в интервью Dontae’s Boxing Nation.

Ранее британец признался, что считает Головкина превосходным бойцом. По его словам, казахстанец заслужил уважение и от боксеров, и от критиков, но он не видит GGG в качестве будущего члена Зала боксерской славы.