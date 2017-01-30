Карл Фроч: Никто не хочет смотреть бои Уорда, но он положит конец шумихе вокруг Головкина
Экс-чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч назвал Андре Уорда «скучным бойцом», но верит, что американец способен положить конец всей шумихе вокруг казахстанца Геннадия Головкина.
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«Я считаю, что Головкин не сможет побить Уорда. Уорд положит конец шумихе вокруг Головкина. Конечно, Уорд — скучный боец. Он продал всего 160 тысяч PPV в США на самый большой бой с Сергеем Ковалевым. Сколько было продано PPV, когда я дрался с Грувсом? Один миллион. В Америке живет 350 миллионов человек, а в Британии — 65 миллионов. Никто не хочет смотреть бои Уорда, это факт. А что касается Головкина. Я лишь хочу, чтобы вся эта шумиха о нем закончилась, хочу, чтобы он побил
Ранее британец признался, что считает Головкина превосходным бойцом. По его словам, казахстанец заслужил уважение и от боксеров, и от критиков, но он не видит GGG в качестве будущего члена Зала боксерской славы.
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