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https://sport.mail.ru/news/boxing/28594198/
30 января 2017, 9:23 | Бокс | Vesti.kz

Карл Фроч: Никто не хочет смотреть бои Уорда, но он положит конец шумихе вокруг Головкина

Экс-чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч назвал Андре Уорда «скучным бойцом», но верит, что американец способен положить конец всей шумихе вокруг казахстанца Геннадия Головкина.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира во втором среднем весе британец Карл <span class=error>Фроч</span> назвал <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорда</span> скучным бойцом но верит что американец способен положить конец всей шумихе вокруг <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span>. Увеличить
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«Я считаю, что Головкин не сможет побить Уорда. Уорд положит конец шумихе вокруг Головкина. Конечно, Уорд — скучный боец. Он продал всего 160 тысяч PPV в США на самый большой бой с Сергеем Ковалевым. Сколько было продано PPV, когда я дрался с Грувсом? Один миллион. В Америке живет 350 миллионов человек, а в Британии — 65 миллионов. Никто не хочет смотреть бои Уорда, это факт. А что касается Головкина. Я лишь хочу, чтобы вся эта шумиха о нем закончилась, хочу, чтобы он побил кого-то сильного», — сказал Фроч в интервью Dontae’s Boxing Nation.

Ранее британец признался, что считает Головкина превосходным бойцом. По его словам, казахстанец заслужил уважение и от боксеров, и от критиков, но он не видит GGG в качестве будущего члена Зала боксерской славы.

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