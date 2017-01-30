Амир Хан: «Канело» дурачит публику, дерясь с Чавесом вместо Головкина
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе британский боксер Амир Хан раскритиковал своего бывшего соперника мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) за уклонение от боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО).
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По его словам, будучи чемпионом «Канело» должен был драться с Головкиным, а не отдавать ему титул без боя. Хан считает, что мексиканец дурачит публику, выбрав себе в соперники своего соотечественника Хулио Сезара
«Если ты владеешь чемпионским поясом, то ты должен выйти в ринг и драться, независимо от того, кто тебе противостоит. Так делал я, выполнял свои обязательства. «Канело» дерется только с теми, кто поднимается или опускается в весе. Почему бы ему не подраться в его натуральном весе? Ему нужно драться в 160 фунтах.
Мне нравиться «Канело», он дрался со мной и побил меня, но он должен сделать то, что делаем мы — драться с лучшими, если он хочет считаться лучшим в P4P. «Канедо» дурачит публику, избегая боя с Головкиным, который хочет этот бой. Я думаю, что он может побить Головкина, у него есть для этого все ключи. Я считаю, «Канело» должен провести этот бой, — заявил Хан в интервью Behind the Gloves.
Напомним, бой между «Канело» и
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