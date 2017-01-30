Батыр Джукембаев вошел в ТОП-100 лучших боксеров после победы нокаутом за 2,5 минуты
Казахстанский боксер Батыр Джукембаев, выступающий в первом полусреднем весе, вошел в ТОП-100 лучших боксеров своего веса после победы нокаутом в своем последнем бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В минувшие выходные 25-летний Джукембаев провел поединок в андеркарте вечера бокса в канадском Квебеке. Его соперником был мексиканец Давид Ранхель.
Поединок был рассчитан на восемь раундов, но он не продлился даже один. Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца за 2,5 минуты после начала боя. Видео с нокаутом можно посмотреть здесь.
Благодаря этой победе Джукембаев поднялся на 26 позиций в рейтинге BoxRec в первом полусреднем весе и теперь занимает 91-е место.
Для Джукембаева эта победа стала восьмой в восьми боях на
В рамках этого вечера бокса также выступил еще один казахстанец. Абылайхан Хусаинов нокаутировал в шестом раунде другого представителя Мексики и взлетел на 128 позиций в рейтинге BoxRec в легком весе.
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