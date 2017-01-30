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30 января 2017, 9:06 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанец Абылайхан Хусаинов взлетел на 128 позиций в рейтинге после досрочной победы

Казахстанский боксер Абылайхан Хусаинов, выступающий в легком весе, взлетел на 128 позиций в рейтинге своего дивизиона после досрочной победы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боксер Абылайхан <span class=error>Хусаинов</span> выступающий в легком весе взлетел на 128 позиций в рейтинге своего дивизиона после досрочной победы сообщает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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В минувшие выходные Хусаинов принял участие в вечере бокса в канадском Квебеке. Его соперником был мексиканец Оскар Мехия. Казахстанский боксер одержал победу техническим нокаутом в заключительном, шестом раунде.

Благодаря этому успеху, Хусаинов поднялся на 128 позиций в рейтинге BoxRec легкого веса и теперь занимает 323-е место.

Для 25-летнего Хусаинова эта победа стала пятой в пяти боях, из которых четыре он завершил досрочно.

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