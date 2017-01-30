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https://sport.mail.ru/news/boxing/28593540/
30 января 2017, 8:56 | Бокс | Vesti.kz

Мейвезер-старший: Головкин — «уродливый» драчун. Он никогда не достигнет уровня Али и Леонарда

Отец и тренер экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера-младшего (49−0, 26 КО) Флойд Мейвезер-старший в резкой форме высказался в адрес казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), являющегося чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF.

Отец и тренер <nobr>экс-чемпиона</nobr> мира в пяти весовых категориях американца <span class=error>Флойда</span> <nobr>Мейвезера-младшего</nobr> (49−0 26 КО) <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мейвезер-старший</nobr> в резкой форме высказался в адрес казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) являющегося чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super) IBO WBC и IBF. Увеличить
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«Я знаю Головкина. Он крепкий боец, но я устал смотреть на то, как он дерется со всякими потрепанными боксерами. Я хочу сказать, что он никогда не достигнет уровня Мухаммеда Али и Шугара Рэй Леонарда… Я не в восторге от его бокса. То, что Головкина показывает — это уличная драка. Он — “уродливый” драчун», — заявил Мейвезер-старший в интервью Fighthype.com.

Ранее отец Мейвезера не раз критиковал Головкина. По его словам, казахстанец дерется только с «малышами», и призвал того встретиться с американцем Андре Уордом, который «выбьет из GGG всю дурь».

Также Мейвезер-старший называл Головкина боксерским мешком, отмечая, что не видит со стороны казахстанца серьезный конкуренции для своего сына.

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