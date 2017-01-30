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«Я знаю Головкина. Он крепкий боец, но я устал смотреть на то, как он дерется со всякими потрепанными боксерами. Я хочу сказать, что он никогда не достигнет уровня Мухаммеда Али и Шугара Рэй Леонарда… Я не в восторге от его бокса. То, что Головкина показывает — это уличная драка. Он — “уродливый” драчун», — заявил Мейвезер-старший в интервью Fighthype.com.

Ранее отец Мейвезера не раз критиковал Головкина. По его словам, казахстанец дерется только с «малышами», и призвал того встретиться с американцем Андре Уордом, который «выбьет из GGG всю дурь».