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https://sport.mail.ru/news/boxing/28592913/
30 января 2017, 1:27 | Бокс | ТАСС

Дмитрий Чудинов проведет бой с венгром Коросом 4 февраля в Москве

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Бывший «временный» чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Чудинов 4 февраля проведет бой в Москве с венгром Аттилой Коросом. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского спортсмена Кирилл Щекутьев.

Чудинов одержал за карьеру 19 побед (12 нокаутом) потерпел одно поражение два боя завершил вничью. Увеличить
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«Дмитрий проведет бой с Коросом», — рассказал Щекутьев.

В активе 30-летнего Чудинова 19 побед (12 нокаутом), одно поражение и две ничьи.

На счету Короса 13 побед (девять нокаутом), восемь поражений и одна ничья.
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