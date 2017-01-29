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https://sport.mail.ru/news/boxing/28592340/
29 января 2017, 23:03 | Бокс | Sports.kz

Отец Мэйвезера назвал Головкина «уродливым уличным бойцом»

Флойд Мэйвезер, отец американского боксера Флойда Мэйвезера-младшего, резко высказался в адрес казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Fighthype.com.

<span class=error>Флойд</span> Мэйвезер отец американского боксера <span class=error>Флойда</span> <nobr>Мэйвезера-младшего</nobr> резко высказался в адрес <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz со ссылкой на Fighthype.com. Увеличить
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 — Я знаю Головкина. Я устал смотреть на то, как он дерется со всякими потрепанными боксерами. Так ты никогда не достигнешь вершины, на которой Мухаммед Али, Шугар Рэй Леонард… То, что GGG показывает — уличная драка. Он — уродливый уличный боец, я не в восторге от такого, — заявил Мэйвезер-старший.

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