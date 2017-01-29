Отец Мэйвезера назвал Головкина «уродливым уличным бойцом»

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— Я знаю Головкина. Я устал смотреть на то, как он дерется со всякими потрепанными боксерами. Так ты никогда не достигнешь вершины, на которой Мухаммед Али, Шугар Рэй Леонард… То, что GGG показывает — уличная драка. Он — уродливый уличный боец, я не в восторге от такого, — заявил Мэйвезер-старший.