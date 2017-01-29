Почему Головкину тяжело получить бои на платном ТВ
Сайт Boxingnews24.com объяснил, почему казахстанцу Геннадию Головкину (36−0, 33 КО), несмотря на его зрелищный бокс, проблематично получить бои на платном (pay-per-view) телевидении, сообщает Sports.kz.
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«Мы видим, что Головкин — зрелищный и сильный боксер, но ему все еще сложно делать хорошие
За свою карьеру 34-летний Головкин провел три
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