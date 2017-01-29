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https://sport.mail.ru/news/boxing/28590980/
29 января 2017, 17:55 | Бокс | Sports.kz

Почему Головкину тяжело получить бои на платном ТВ

Сайт Boxingnews24.com объяснил, почему казахстанцу Геннадию Головкину (36−0, 33 КО), несмотря на его зрелищный бокс, проблематично получить бои на платном (pay-per-view) телевидении, сообщает Sports.kz.

Сайт Boxingnews24.com объяснил почему <span class=error>казахстанцу</span> Геннадию <span class=error>Головкину</span> (36−0 33 КО) несмотря на его зрелищный бокс проблематично получить бои на платном (pay-per-<span class=error>view</span>) телевидении сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Мы видим, что Головкин — зрелищный и сильный боксер, но ему все еще сложно делать хорошие PPV-результаты. Недостаточно быть просто талантливым бойцом. GGG — ни мексиканец, ни американец», — отмечает издание.

За свою карьеру 34-летний Головкин провел три PPV-боя, дебютировав на платных трансляциях телеканала HBO в октябре 2015 года в бою с Давидом Лемье. Затем бои казахстанца с Домиником Уэйдом и Келлом Бруком также показывались на платной основе.

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