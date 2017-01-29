Почему Головкину тяжело получить бои на платном ТВ

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«Мы видим, что Головкин — зрелищный и сильный боксер, но ему все еще сложно делать хорошие PPV-результаты. Недостаточно быть просто талантливым бойцом. GGG — ни мексиканец, ни американец», — отмечает издание.



За свою карьеру 34-летний Головкин провел три PPV-боя, дебютировав на платных трансляциях телеканала HBO в октябре 2015 года в бою с Давидом Лемье. Затем бои казахстанца с Домиником Уэйдом и Келлом Бруком также показывались на платной основе.