Вл. Кличко: Меня мотивируют титулы, а не деньги

На кону боя будут пояса IBF и WBA. Поединок состоится 29 апреля в Лондоне.



«Денежная мотивация? Если после 20 лет успешной профессиональной карьеры именно деньги я бы ставил на первое место, это точно было бы неправильно. Мой предстоящий бой — цель, которой я живу и горю. Я хочу в третий раз стать чемпионом мира и завоевать пояс. Если же говорить о более отдалённом будущем, то для меня важно вести здоровый образ жизни и, возможно, как бы это пафосно ни звучало, быть примером для подражания для других», — приводит слова Кличко официальный фан-клуб боксёра.