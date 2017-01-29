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https://sport.mail.ru/news/boxing/28590466/
29 января 2017, 16:31 | Бокс | Чемпионат.com

Вл. Кличко: Меня мотивируют титулы, а не деньги

Бывший чемпион мира украинец Владимир Кличко заявил, что главная мотивация в его будущем бою против чемпиона IBF Энтони Джошуа — чемпионские титулы.

Бывший чемпион мира украинец Владимир <span class=error>Кличко</span> заявил что главная мотивация в его будущем бою против чемпиона IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> — чемпионские титулы. Увеличить
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На кону боя будут пояса IBF и WBA. Поединок состоится 29 апреля в Лондоне.

«Денежная мотивация? Если после 20 лет успешной профессиональной карьеры именно деньги я бы ставил на первое место, это точно было бы неправильно. Мой предстоящий бой — цель, которой я живу и горю. Я хочу в третий раз стать чемпионом мира и завоевать пояс. Если же говорить о более отдалённом будущем, то для меня важно вести здоровый образ жизни и, возможно, как бы это пафосно ни звучало, быть примером для подражания для других», — приводит слова Кличко официальный фан-клуб боксёра.
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Около 90 тысяч болельщиков посетят бой Кличко-Джошуа на «Уэмбли»

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Около 90 тысяч болельщиков посетят поединок между бывшим чемпионом мира по трем престижным версиям украинцем Владимиром Кличко и обладателем титула Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа на лондонском стадионе «Уэмбли». Об этом сообщает немецкая газета Bild.
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