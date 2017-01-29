Канадские СМИ прочат светлое будущее Джукембаеву
Канадское издание Journal Metro de Montreal прокомментировало победу казахстанца Батыра Джукембаева (8−0, 7 КО) над мексиканцем Давидом Ранхелем (12−5, 8 КО) в рамках вечера бокса на арене Bell Centre в Монреале, сообщает Sports.kz.
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«Казахстанский боксер Батыр Джукембаев в полной мере показал свой талант в бою с мексиканцем Давидом Ранхелем. Мощным хуком справа он отправил его в нокаут за 2 минуты и 24 секунды. Карьера Джукембаева выходит на первый план — его ждет светлое будущее», — пишет канадское СМИ.
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