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https://sport.mail.ru/news/boxing/28590379/
29 января 2017, 16:16 | Бокс | Sports.kz

Канадские СМИ прочат светлое будущее Джукембаеву

Канадское издание Journal Metro de Montreal прокомментировало победу казахстанца Батыра Джукембаева (8−0, 7 КО) над мексиканцем Давидом Ранхелем (12−5, 8 КО) в рамках вечера бокса на арене Bell Centre в Монреале, сообщает Sports.kz.

Канадское издание Journal M? tro de Montr? al прокомментировало победу <span class=error>казахстанца</span> <span class=error>Батыра</span> Джукембаева (8−0 7 КО) над мексиканцем Давидом <span class=error>Ранхелем</span> (12−5 8 КО) в рамках вечера бокса на арене <span class=error>Bell</span> Centre в Монреале сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Казахстанский боксер Батыр Джукембаев в полной мере показал свой талант в бою с мексиканцем Давидом Ранхелем. Мощным хуком справа он отправил его в нокаут за 2 минуты и 24 секунды. Карьера Джукембаева выходит на первый план — его ждет светлое будущее», — пишет канадское СМИ.

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