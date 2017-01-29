Бризил готов стать соперником Уайлдера 25 февраля

«Уайлдер — чемпион, он “раздаёт карты”. Я готов драться с ним 25 февраля. Поединок с Уайлдером — это моя цель, чем быстрее, тем лучше», — рассказал Бризил Aleet Boxing.



Отметим, что Бризил должен боксировать 25 февраля против небитого поляка Изу Угоноха в андеркарде поединка Уайлдера, однако у чемпиона нет соперника, поскольку Анджей Вавжик провалил допинг-тест.