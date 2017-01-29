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https://sport.mail.ru/news/boxing/28590225/
29 января 2017, 16:03 | Бокс | Чемпионат.com

Бризил готов стать соперником Уайлдера 25 февраля

Американский супертяжеловес Доминик Бризил заявил, что готов сразиться с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером 25 февраля в американском Бирмингеме.

«Уайлдер — чемпион, он “раздаёт карты”. Я готов драться с ним 25 февраля. Поединок с Уайлдером — это моя цель, чем быстрее, тем лучше», — рассказал Бризил Aleet Boxing.

Отметим, что Бризил должен боксировать 25 февраля против небитого поляка Изу Угоноха в андеркарде поединка Уайлдера, однако у чемпиона нет соперника, поскольку Анджей Вавжик провалил допинг-тест.
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