Слушания по допинговому делу Тайсона Фьюри начнутся 6 февраля

В начале 2015 года в организме британца были найдены следы запрещённого препарата нандролона.



Кроме нандронола, Фьюри также обвиняется в приёме наркотика кокаина, следы которого были найдены в его организме в сентябре 2016 года. Фьюри признался в приёме кокаина, однако отвергает обвинения в приёме нандролона.



На данный момент боксёр завершил карьеру.