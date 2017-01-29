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https://sport.mail.ru/news/boxing/28590065/
29 января 2017, 15:58 | Бокс | Чемпионат.com

Слушания по допинговому делу Тайсона Фьюри начнутся 6 февраля

На 6 февраля назначено начало слушаний по делу о приёме допинга бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри, сообщает Mirror.

В начале 2015 года в организме британца были найдены следы запрещённого препарата нандролона.

Кроме нандронола, Фьюри также обвиняется в приёме наркотика кокаина, следы которого были найдены в его организме в сентябре 2016 года. Фьюри признался в приёме кокаина, однако отвергает обвинения в приёме нандролона.

На данный момент боксёр завершил карьеру.
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