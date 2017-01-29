Макгрегор: Мой бой с Мейвезером станет первым миллиардным поединком
Чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал, что его сторона ведёт активные переговоры с Флойдом
Мейвезером-младшим по поводу будущего поединка.
«Я получу лицензию боксёра в Неваде, а потом мы придём к соглашению с Мейвезером. Но можете быть уверены, что поединок уже реален. Этот бой не просто рассматривается. Этот бой уже разрабатывается определённое время. Я верю, что мой следующий выход на поле сражения произойдёт через канаты с перчатками в восемь унций.
Если Мейвезер и Пакьяо заработали полмиллиарда, то я верю, что наш бой принесёт миллиард. Это будет первый бой на миллиард долларов. Иногда меня передёргивает от безделья, но я посылаю всё к черту, потому что это историческое событие. Драться с Хабибом (как его чёртово имя) или с Тони Ослом, Жозе или с Вудли за третий титул чемпиона UFC — всё это не то. Иногда нужно проявлять терпение, и сейчас именно такой случай», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.
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