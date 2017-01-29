Фируза Шарипова: Желаю Джукембаеву побыстрее завоевать титул чемпиона мира
Первая девушка в
профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова поздравила казахстанца Батыра Джукембаева (8−0, 7 КО) с яркой победой над Давидом Ранхелем (12−5, 8 КО) из Мексики, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Батыр Джукембаев большой молодец. Провел очень яркий бой, отличный нокаут. Так держать! Болеем за него, следили за вечером бокса в Квебеке. Хотя я, если честно, и не ждала, что бой может продлиться всю дистанцию. Но справиться с не простым соперником за 2,5 минуты — это тоже показатель. Желаю побыстрее завоевать титул чемпиона мира в первом полусреднем весе. На мой взгляд, у Джукембаева есть все данные для этого. Так что болеем и ждем новых ярких больших побед», — сказала Фируза Шарипова.
Напомним, Джукембаев одержал победу всего за 2 минуты и 24 секунды, отправив соперника в нокаут. Видео можно посмотреть здесь. В этом же вечере бокса победу одержал другой казахстанец Абылайхан Хусаинов.
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