Непобежденный средневес назвал Головкина лучшим в дивизионе
Ирландский боксер Джейсон Куигли (12−0, 10 КО) в интервью Villainfy Media поделился мнением о казахстанце Геннадии Головкине (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— Головкин — лучший в среднем весе на данный момент, у него все пояса. Он хороший, умный боец и разносторонний боец. Что касается его следующего боя, то я думаю, он победит Джейкобса за счет своих мощных ударов и постоянного давления. У Дэнни также есть сила, он хорошо двигается, и GGG подумает дважды перед тем, как идти в атаку. Это будет интересный поединок, но я все же склоняюсь к победе Головкина, — сказал Куигли.
Бой Головкина с американским боксером Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО) состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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