Непобежденный средневес назвал Головкина лучшим в дивизионе

— Головкин — лучший в среднем весе на данный момент, у него все пояса. Он хороший, умный боец и разносторонний боец. Что касается его следующего боя, то я думаю, он победит Джейкобса за счет своих мощных ударов и постоянного давления. У Дэнни также есть сила, он хорошо двигается, и GGG подумает дважды перед тем, как идти в атаку. Это будет интересный поединок, но я все же склоняюсь к победе Головкина, — сказал Куигли.



Бой Головкина с американским боксером Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО) состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.