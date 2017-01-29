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https://sport.mail.ru/news/boxing/28588451/
29 января 2017, 9:56 | Бокс | Vesti.kz

Крис Юбенк-младший: Бой с Сондерсом — это личное, а бой с Головкиным — это бизнес

Британский боксер Крис Юбенк-младший (23−1, 18 КО), рассказывая о своих потенциальных боях, отметил, что не хотел бы выбирать между казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО), сообщает britishboxers.co.uk. По словам Юбенка-младшего, он хочет доказать, что GGG зря называют лучшим, тогда как над Сондерсом он хочет одержать реванш.

Британский боксер <span class=error>Крис</span> <nobr>Юбенк-младший</nobr> (23−1 18 КО) рассказывая о своих потенциальных боях отметил что не хотел бы выбирать между <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) и британцем Билли Джо Сондерсом (24−0 12 КО) сообщает britishboxers.co.uk. По словам <nobr>Юбенка-младшего</nobr> он хочет доказать что GGG зря называют лучшим тогда как над Сондерсом он хочет одержать реванш. Увеличить
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— Кого бы ты выбрал, если бы пришлось выбрать между Головкиным и Сондерсом?

— Я не хочу выбирать между ними. Я хочу драться с ними обоими. Это не те ребята, между которыми нужно делать выбор. Билли Джо Сондерс — это личное, и я знаю, что смогу его спокойно победить. Головкин — это более тяжелый бой, а Сондерс — это личное, потому что он победил меня в поединке, в котором я не заслужил поражение. И я должен доказать, что тогда это было неправильно. Это важно для меня лично. С Головкиным же ничего личного, это бизнес. Он считается лучшим боксером pound-for-pound, одним из лучших в мире. Но я не верю, что это так. И я хочу быть тем, кто докажет, что это не так. Остальное зависит от того, кто из них будет первым.

Напомним, у Юбенка-младшего была возможность встретиться с Головкиным в 2016 году. Команды боксеров вели переговоры о поединке на 10 сентября. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя.

Бой Юбенка-младшего против Сондерса состоялся в ноябре 2014 года, тогда он проиграл раздельным решением судей.

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