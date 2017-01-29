Крис Юбенк-младший: Бой с Сондерсом — это личное, а бой с Головкиным — это бизнес
Британский боксер Крис
Юбенк-младший (23−1, 18 КО), рассказывая о своих потенциальных боях, отметил, что не хотел бы выбирать между казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО), сообщает britishboxers.co.uk. По словам Юбенка-младшего, он хочет доказать, что GGG зря называют лучшим, тогда как над Сондерсом он хочет одержать реванш.
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— Кого бы ты выбрал, если бы пришлось выбрать между Головкиным и Сондерсом?
— Я не хочу выбирать между ними. Я хочу драться с ними обоими. Это не те ребята, между которыми нужно делать выбор. Билли Джо Сондерс — это личное, и я знаю, что смогу его спокойно победить. Головкин — это более тяжелый бой, а Сондерс — это личное, потому что он победил меня в поединке, в котором я не заслужил поражение. И я должен доказать, что тогда это было неправильно. Это важно для меня лично. С Головкиным же ничего личного, это бизнес. Он считается лучшим боксером
Напомним, у
Бой
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