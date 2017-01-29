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— Кого бы ты выбрал, если бы пришлось выбрать между Головкиным и Сондерсом?

— Я не хочу выбирать между ними. Я хочу драться с ними обоими. Это не те ребята, между которыми нужно делать выбор. Билли Джо Сондерс — это личное, и я знаю, что смогу его спокойно победить. Головкин — это более тяжелый бой, а Сондерс — это личное, потому что он победил меня в поединке, в котором я не заслужил поражение. И я должен доказать, что тогда это было неправильно. Это важно для меня лично. С Головкиным же ничего личного, это бизнес. Он считается лучшим боксером pound-for-pound, одним из лучших в мире. Но я не верю, что это так. И я хочу быть тем, кто докажет, что это не так. Остальное зависит от того, кто из них будет первым.

Напомним, у Юбенка-младшего была возможность встретиться с Головкиным в 2016 году. Команды боксеров вели переговоры о поединке на 10 сентября. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя.