Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28588200/
29 января 2017, 8:53 | Бокс | Vesti.kz

Санта Крус взял реванш у Фрэмптона и стал новым чемпионом WBA

Чемпион мира по версии WBA (Super) в полулегком весе 29-летний британец Карл Фрэмптон проиграл в матче-реванше 28-летнему мексиканцу Лео Санта Крусу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой продолжался все положенные 12 раундов. В итоге двое судей отдали победу Санта Крусу с одинаковым счетом 115:113, а третий решил, что была ничья — 114:114.

Таким образом, Фрэмптон, за плечами которого было 23 победных боя, проиграл впервые в своей карьере. Стоит отметить, что Крус свое первое поражение также потерпел от Фрэмптона, проиграв ему титул WBA (Super) в июле прошлого года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Мэйуэзер считает, что его бой с Макгрегором по правилам бокса состоится

Мэйуэзер считает, что его бой с Макгрегором по правилам бокса состоится

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший считает, что его поединок с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором по правилам бокса состоится. Слова спортсмена приводит британская газета Mirror.
Еще 7 новостей  Все новости
29 января

Бой с Сондерсом - это личное, а бой с Головкиным - это бизнес - Крис Юбенк-младший

Алматы в третий раз примет этап чемпионата мира по спидвею

Санта Крус взял реванш у Фрэмптона и стал новым чемпионом WBA