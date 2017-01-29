Санта Крус взял реванш у Фрэмптона и стал новым чемпионом WBA

Бой продолжался все положенные 12 раундов. В итоге двое судей отдали победу Санта Крусу с одинаковым счетом 115:113, а третий решил, что была ничья — 114:114.

Таким образом, Фрэмптон, за плечами которого было 23 победных боя, проиграл впервые в своей карьере. Стоит отметить, что Крус свое первое поражение также потерпел от Фрэмптона, проиграв ему титул WBA (Super) в июле прошлого года.