Санта Крус взял реванш у Фрэмптона и стал новым чемпионом WBA
Чемпион мира по версии WBA (Super) в полулегком весе 29-летний британец Карл Фрэмптон проиграл в
матче-реванше 28-летнему мексиканцу Лео Санта Крусу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бой продолжался все положенные 12 раундов. В итоге двое судей отдали победу Санта Крусу с одинаковым счетом 115:113, а третий решил, что была ничья — 114:114.
Таким образом, Фрэмптон, за плечами которого было 23 победных боя, проиграл впервые в своей карьере. Стоит отметить, что Крус свое первое поражение также потерпел от Фрэмптона, проиграв ему титул WBA (Super) в июле прошлого года.
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