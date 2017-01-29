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29 января 2017, 8:53 | Бокс | Vesti.kz

Непобежденный Франсиско Варгас потерпел досрочное поражение и потерял пояс WBC

Мексиканский боксер-профессионал Франсиско Варгас не смог защитить пояс чемпиона WBC во втором полулегком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В поединке, который состоялся в США, Варгас встречался со своим соотечественником Мигелем Берчельтой.

Варгас почти продержался все отведенные 12 раундов, но в последнем был нокаутирован соперником, потеряв таким образом свой титул.

Это поражение стало первым в карьере Варгаса. Ранее он одержал 23 победы на профессиональном ринге, из которых 17 — нокаутом.
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