Непобежденный Франсиско Варгас потерпел досрочное поражение и потерял пояс WBC

В поединке, который состоялся в США, Варгас встречался со своим соотечественником Мигелем Берчельтой.

Варгас почти продержался все отведенные 12 раундов, но в последнем был нокаутирован соперником, потеряв таким образом свой титул.

Это поражение стало первым в карьере Варгаса. Ранее он одержал 23 победы на профессиональном ринге, из которых 17 — нокаутом.