Непобежденный Франсиско Варгас потерпел досрочное поражение и потерял пояс WBC
Мексиканский
боксер-профессионал Франсиско Варгас не смог защитить пояс чемпиона WBC во втором полулегком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В поединке, который состоялся в США, Варгас встречался со своим соотечественником Мигелем Берчельтой.
Варгас почти продержался все отведенные 12 раундов, но в последнем был нокаутирован соперником, потеряв таким образом свой титул.
Это поражение стало первым в карьере Варгаса. Ранее он одержал 23 победы на профессиональном ринге, из которых 17 — нокаутом.
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