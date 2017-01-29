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https://sport.mail.ru/news/boxing/28588067/
29 января 2017, 8:35 | Бокс | Р-Спорт

Американский боксер Мики Гарсия стал чемпионом мира в третьей весовой категории

МОСКВА, 29 янв — Р-Спорт. Американский боксер Мики Гарсия победил черногорца Деяна Златичанина и стал чемпионом мира WBC в легком весе.

Бой, прошедший в субботу в Лас-Вегасе, завершился победой Гарсии нокаутом в третьем раунде.

Американец стал чемпионом мира уже в третьей весовой категории, ранее он завоевывал чемпионские пояса WBO в полулегком и втором полулегком весе.

Для 29-летнего Гарсии эта победа стала 36-й (30-й — нокаутом) в 36 боях. 32-летний Златичанин потерпел первое поражение при 22 победах (15 — нокаутом).
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