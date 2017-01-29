Казахстанец Абылайхан Хусаинов нокаутировал соперника и одержал пятую победу в профи

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Хусаинов принял участие в вечере бокса в Квебеке, в главном поединке которого встречаются непобежденные канадские боксеры Стивен Батлер (18−0−1, 15 КО) и Брендон Кук (17−0, 10 КО) за пояса IBF и WBA в первом среднем весе.

Соперником 25-летнего Хусаинова, выступающего в легком весе, был мексиканец Оскар Мехия. Поединок состоял из шести раундов — в последнем казахстанец одержал победу техническим нокаутом.