Казахстанец Абылайхан Хусаинов нокаутировал соперника и одержал пятую победу в профи
Казахстанский боксер Абылайхан Хусаинов одержал пятую победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Хусаинов принял участие в вечере бокса в Квебеке, в главном поединке которого встречаются непобежденные канадские боксеры Стивен Батлер (18−0−1, 15 КО) и Брендон Кук (17−0, 10 КО) за пояса IBF и WBA в первом среднем весе.
Соперником 25-летнего Хусаинова, выступающего в легком весе, был мексиканец Оскар Мехия. Поединок состоял из шести раундов — в последнем казахстанец одержал победу техническим нокаутом.
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