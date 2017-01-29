Казахстанский боксер Батыр Джукембаев за две с половиной минуты нокаутировал мексиканца
Казахстанский боксер Батыр Джукембаев одержал восьмую победу на профессиональном ринге, седьмую нокаутом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Джукембаев провел бой в андеркарте вечера бокса в Квебеке, в главном бою которого встретятся непобежденные канадские боксеры Стивен Батлер (18−0−1, 15 КО) и Брендон Кук (17−0, 10 КО) за пояса IBF и WBA в первом среднем весе.
Соперником 25-летнего Джукембаева, выступающего в первом полусреднем весе, был мексиканец Давид Ранхель. По регламенту бой состоял из восьми раундов, но не продлился даже один — Джукембаев нокаутировал соперника спустя 2 минуты и 24 секунды после начала поединка.
Напомним, ранее в этом же вечере бокса победу нокаутом одержал казахстанец Абылайхан Хусаинов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter