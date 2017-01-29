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https://sport.mail.ru/news/boxing/28587512/
29 января 2017, 8:52 | Бокс | Чемпионат.com

Хан: Если Брук поднимется в весе, потеряет возможность провести со мной бой

Британский боксёр Амир Хан посоветовал Келлу Бруку не подниматься в весе, поскольку в этом случае он не будет выходить с Бруком на ринг.

«Это глупо. Нужно прекратить перепалку в соцсетях. Нет никакого смысла обсуждать бой, когда мы пока ещё не договорились подраться. Помимо этого, если Брук поднимется в весе, то потеряет возможность провести со мной бой. Любой бой со мной должен проходить в первом полусреднем весе. Тогда у меня будет смысл подраться с Келлом. Также я хочу, чтобы мой второй бой в ноябре был за титул. А Келлу лучше провести обязательную защиту с Эрролом Спенсом весной», — приводит слова Хана Daily Mail.
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