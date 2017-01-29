Хан: Если Брук поднимется в весе, потеряет возможность провести со мной бой

«Это глупо. Нужно прекратить перепалку в соцсетях. Нет никакого смысла обсуждать бой, когда мы пока ещё не договорились подраться. Помимо этого, если Брук поднимется в весе, то потеряет возможность провести со мной бой. Любой бой со мной должен проходить в первом полусреднем весе. Тогда у меня будет смысл подраться с Келлом. Также я хочу, чтобы мой второй бой в ноябре был за титул. А Келлу лучше провести обязательную защиту с Эрролом Спенсом весной», — приводит слова Хана Daily Mail.