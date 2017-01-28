Бой состоится 29 апреля в Лондоне.



«Джошуа — отличный атлет. Он умеет бегать, прыгать, делать другие вещи. Из него может получиться хороший чемпион, но ему нужно быть осторожным с ветеранами. Кличко — ветеран, и если ты недооцениваешь таких бойцов, они могут достать откуда-то такие вещи, о которых вы даже не догадывались. Нельзя списывать ветеранов со счетов. Они всегда могут удивить», — цитирует Формана Yahoo Sports.