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https://sport.mail.ru/news/boxing/28585946/
28 января 2017, 19:56 | Бокс | Чемпионат.com

Форман: Джошуа — отличный атлет, но Кличко может удивить

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Джордж Форман оценил шансы чемпиона IBF Энтони Джошуа и Владимира Кличко в их поединке.

Бывший чемпион мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе Джордж <span class=error>Форман</span> оценил шансы чемпиона IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> и Владимира <span class=error>Кличко</span> в их поединке. Увеличить
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Бой состоится 29 апреля в Лондоне.

«Джошуа — отличный атлет. Он умеет бегать, прыгать, делать другие вещи. Из него может получиться хороший чемпион, но ему нужно быть осторожным с ветеранами. Кличко — ветеран, и если ты недооцениваешь таких бойцов, они могут достать откуда-то такие вещи, о которых вы даже не догадывались. Нельзя списывать ветеранов со счетов. Они всегда могут удивить», — цитирует Формана Yahoo Sports.
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