Форман: Джошуа — отличный атлет, но Кличко может удивить
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Джордж Форман оценил шансы чемпиона IBF Энтони Джошуа и Владимира Кличко в их поединке.
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Бой состоится 29 апреля в Лондоне.
«Джошуа — отличный атлет. Он умеет бегать, прыгать, делать другие вещи. Из него может получиться хороший чемпион, но ему нужно быть осторожным с ветеранами. Кличко — ветеран, и если ты недооцениваешь таких бойцов, они могут достать
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