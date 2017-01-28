Грувс: Мы близки к договорённости о бое с Фёдором Чудиновым
Британский боксёр Джордж Грувс на данный момент сосредоточен на завершении сделки по бою с Фёдором Чудиновым за вакантный титул чемпиона мира WBA во втором среднем весе.
У Грувса есть возможность провести
«Для меня бой с Чудиновым за титул WBA — это лучшая возможность. Мы всё ещё работаем над некоторыми окончательными деталями, но мы уверены, что сможем организовать этот бой в Великобритании, предпочтительно — в Лондоне. В последние две недели мой промоутер Калле Зарланд постоянно находится со мной на связи. Промоутеры пытаются договориться. Есть много больших поединков, их нужно
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