Грувс: Мы близки к договорённости о бое с Фёдором Чудиновым

У Грувса есть возможность провести матч-реванш с чемпионом мира IBF Джейсом Дигейлом, тем более что тот недавно сам изъявил желание провести повторный бой. Однако Грувс предпочитает сразиться с ним позднее в объединительном бою.



«Для меня бой с Чудиновым за титул WBA — это лучшая возможность. Мы всё ещё работаем над некоторыми окончательными деталями, но мы уверены, что сможем организовать этот бой в Великобритании, предпочтительно — в Лондоне. В последние две недели мой промоутер Калле Зарланд постоянно находится со мной на связи. Промоутеры пытаются договориться. Есть много больших поединков, их нужно как-то разместить в календаре. Надеемся, что вскоре сможем что-то объявить», — приводит слова Грувса BoxingScene.