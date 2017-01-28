Боксера Барроса не допустили до титульного боя из-за гепатита
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Аргентинца Джонатана Барроса не допустили до боя за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 57,15 кг с британцем Ли Селби
из-за положительного результата тестов на гепатит. Об этом сообщает телеканал ESPN.
Поединок, который должен был состояться в ночь на воскресенье в
По данным источника, результаты кровяного теста Барроса дали положительный результат на гепатит. По правилам Атлетической комиссии штата Невада, это ведет к дисквалификации боксера и отмене поединка. Аргентинец пропустил открытую тренировку в среду и финальную пресс- конференцию в четверг.
29-летний Селби завоевал титул чемпиона мира IBF в мае 2015 года, победив россиянина Евгения Градовича, и дважды его защитил. В его послужном списке 23 победы (8 нокаутом), одно поражение.
В активе 32-летнего Барроса 41 победа (22 нокаутом), 4 поражения.
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