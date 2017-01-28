Около 90 тысяч болельщиков посетят бой Кличко-Джошуа на «Уэмбли»

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Ранее сообщалось, что на поединок продано более 80 тысяч билетов, что является кассовым рекордом стадиона. Предыдущий рекорд арены на боксерских боях был установлен в 2014 году перед поединком между британцами Карлом Фрочем и Джорджем Гроувзом (около 77 тысяч).

Поединок, на кону которого, помимо титула IBF, будет стоять пояс «суперчемпиона» мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), состоится 29 апреля. Изначально бой между боксерами был запланирован на 10 декабря, однако 40-летний Кличко травмировал ногу и отказался от поединка.

За карьеру Кличко провел 68 боев, одержав 64 победы (53 нокаутом) при четырех поражениях, в ноябре 2015 года он проиграл британцу Тайсону Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира по престижным версиям, с тех пор на ринг не выходил. 27-летний Джошуа до сих пор остается непобежденным на профессиональном ринге, он одержал 18 побед (все — нокаутом).