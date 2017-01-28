Фенеч: Хорн способен побить Пакьяо

Встречу этих боксёров планируется организовать 23 апреля в Австралии.



«Я знаю, что у Мэнни есть большие бреши в защите. Он быстр, но он не может мощно пробить. У Джеффа есть габариты и преимущество в мощи, чтобы победить его», — приводит слова Фенеча Fghtnews.