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https://sport.mail.ru/news/boxing/28584267/
28 января 2017, 15:02 | Бокс | Чемпионат.com

Фенеч: Хорн способен побить Пакьяо

Австралийский боксёр Джефф Фенеч, член Зала славы бокса, считает, что его соотечественник Джефф Хорн способен победить филиппинца Мэнни Пакьяо, на данный момент владеющего титулом чемпиона мира WBO во втором полусреднем весе.

Встречу этих боксёров планируется организовать 23 апреля в Австралии.

«Я знаю, что у Мэнни есть большие бреши в защите. Он быстр, но он не может мощно пробить. У Джеффа есть габариты и преимущество в мощи, чтобы победить его», — приводит слова Фенеча Fghtnews.
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