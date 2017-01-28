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https://sport.mail.ru/news/boxing/28583899/
28 января 2017, 14:15 | Бокс | Советский спорт

Менеджер Ковалева и Ломаченко Эгис Климас признан лучшим по итогам 2016 года

Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA), подвела итоги 2016 года.

В номинации «Менеджер года» лучшим был признан Эгис Климас.

Он представляет интересы Сергея Ковалева, Василия Ломаченко, Евгения Градовича, Александра Гвоздика и ряда других боксеров.

Отметим, что предыдущие 4 года эту награду получал американец Эл Хэймон. Начиная с 1967 года, когда стала вручаться эта награда, Климас стал всего шестым человеком не из Соединенных штатов и первым с постсоветского пространства, кто был признан «Менеджером года».
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