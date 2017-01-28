Менеджер Ковалева и Ломаченко Эгис Климас признан лучшим по итогам 2016 года

В номинации «Менеджер года» лучшим был признан Эгис Климас.

Он представляет интересы Сергея Ковалева, Василия Ломаченко, Евгения Градовича, Александра Гвоздика и ряда других боксеров.

Отметим, что предыдущие 4 года эту награду получал американец Эл Хэймон. Начиная с 1967 года, когда стала вручаться эта награда, Климас стал всего шестым человеком не из Соединенных штатов и первым с постсоветского пространства, кто был признан «Менеджером года».