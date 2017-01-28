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https://sport.mail.ru/news/boxing/28583559/
28 января 2017, 14:00 | Бокс | Sports.kz

Ислам продолжает тренировки перед боем с Ассисом

Обладатель титулов WBO Intercontinental и WBA Federatin в первом среднем весе 32-летний казахстанский боксер Канат Ислам (22−0, 18 КО) в Майами (США) продолжает свою подготовку к предстоящему бою.

Обладатель титулов WBO Intercontinental и WBA Federatin в первом среднем весе 32-летний казахстанский боксер Канат Ислам (22−0 18 КО) в Майами (США) продолжает свою подготовку к предстоящему бою. Увеличить
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17 февраля в Уилмингтоне (штат Делавэр, США) Ислам проведет 10-раундовый поединок с боксером из Бразилии Робсоном Ассисом (16−3, 9 КО).

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